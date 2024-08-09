В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для представителей социальных профессий

Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесен проект закона о налоговом вычете для представителей социальных профессий. Инициаторами законопроекта выступили депутаты нижней палаты совместно с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, предлагается позволить законодательным органам регионов России устанавливать налоговый вычет для имеющих среднее или профессиональное образование в сфере медицины, образования, культуры, искусства, научно-педагогических работников, а также для людей, занимающихся образовательной и научно-педагогической деятельностью. Однако закон коснется граждан, не достигших 35 лет.

Законопроект будет реализовываться по принципу «двух ключей». То есть на федеральном уровне будут вводиться возможности установления льгот, а субъекты будут самостоятельно принимать решение об их введении, исходя из финансовых возможностей и потребности введения.

В конце мая группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о налоговом вычете по НДФЛ. Согласно инициативе, на вычет смогут претендовать граждане, чей доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц.

Разиль Самигуллин