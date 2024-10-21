ЦБ может вернуть ключевую ставку к историческому максимуму в 20%

Фото: Арсений Губаев

По прогнозам экспертов, на заседании 25 октября Банк России повысит ключевую ставку до 20%. Это будет рекордное значение для российского рынка, ранее достигнутое в феврале 2022 года. Об этом сообщили в РБК.



24 из 30 участников консенсус-прогноза РБК, включающего аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний, предсказывают повышение ставки на 100 базисных пунктов. Еще шесть экспертов считают, что Центробанк повысит ставку сразу до 21%, увеличив ее на 200 базисных пунктов.

В качестве альтернативного сценария некоторые аналитики прогнозируют повышение ставки до 22%. В преддверии заседания ЦБ давал рынку достаточно жесткие сигналы о необходимости повышения ставки.

Уровень ставки в 20% был достигнут в конце февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ. В этот раз Банк России постепенно приближается к этому значению и не обещает скорого снижения ставки.

Напомним, что по данным Центробанка России, прибыль российских банков в сентябре составила 336 млрд рублей, что на 23% ниже, чем в августе. С начала года общий доход сектора достиг 2,7 трлн рублей.

Анастасия Фартыгина