Прибыль банков России в сентябре упала до 336 млрд рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

По данным Центробанка России, прибыль российских банков в сентябре составила 336 млрд рублей, что на 23% ниже, чем в августе. С начала года общий доход сектора достиг 2,7 трлн рублей.

Снижение прибыли связано с увеличением резервов и уменьшением валютной переоценки. Чистая прибыль за месяц упала на 98 млрд рублей по сравнению с августом, когда она составила 433 млрд рублей. Основная прибыль сократилась до 201 млрд рублей, что также является следствием роста отчислений в резервы по кредитам.

За девять месяцев 2024 года банки показали рост прибыли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративным кредитам. Однако доходы от переоценки иностранной валюты снизились в два раза, составив 68 млрд рублей, из-за меньшего ослабления рубля к основным валютам.

Напомним, внешний долг России по отношению к ВВП достиг исторического минимума в 14,5% по итогам третьего квартала 2024 года.

Анастасия Фартыгина