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Сегодня в Казани ожидается до 10 градусов тепла и без осадков

07:00, 21.10.2024
Сегодня в Казани ожидается до 10 градусов тепла и без осадков
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и без осадков, сообщил Гидрометцентр.

Также утром на город местами опустится туман, а днем потеплеет до +8..+10 градусов.

На территории республики также ожидается переменная облачность, без осадков. В ночное время суток понижение температуры до -2 градусов, а днем потепление до +11˚С.

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