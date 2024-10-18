В Казани 57 пар зарегистрируют брак во время саммита БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана с 22 по 24 октября запланированы регистрации брака 57 пар. Церемонии пройдут в Центре семьи «Казан», а также в отделах ЗАГС по улицам Меридианной, Рихарда Зорге и Болотникова. Об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.

В связи с вводимыми ограничениями движения молодоженам и их гостям рекомендуется выезжать на церемонии заранее.

Также с 22 по 24 октября в отделе ЗАГС на ул. Меридианной, 4 будет производиться регистрация расторжения брака по предварительной записи.

Регистрация рождения ребенка будет доступна при выписке из роддомов: 21 и 25 октября — в роддомах Клиники медицинского университета, медсанчасти КФУ, акушерском стационаре; 22—24 октября — в РКБ и перинатальном центре при горбольнице №7 им. М.Н. Садыкова.

Государственная регистрация смерти будет проводиться только на территории Арского кладбища по адресу: ул. Николая Ершова, 25.

Напомним, что с 22 по 24 октября Управление ЗАГС Казани не будет принимать население в связи с проведением саммита БРИКС.



Анастасия Фартыгина