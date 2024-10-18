Парковка под мостом «Миллениум» будет закрыта во время саммита БРИКС

Фото: Анна Сейтумерова

С 22.00 20 октября до 23.59 24 октября парковка под мостом «Миллениум» будет закрыта для всех видов транспорта.



Также на время саммита БРИКС, с 21 по 24 октября 2024 года, будет закрыт экстрим-парк «УРАМ».

Напомним, в Казани готовятся к саммиту БРИКС, в связи с этим вводится ряд ограничений на время его подготовки и проведения 22—24 октября. В том числе ограничение работы общественного транспорта, перекрытие улиц, недоступность муниципальных парковок, запрет на аренду электросамокатов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина