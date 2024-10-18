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В рамках саммита БРИКС авиакомпании увеличили количество рейсов из Москвы в Казань

17:01, 18.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
В рамках саммита БРИКС авиакомпании увеличили количество рейсов из Москвы в Казань
Фото: Максим Платонов

С 17 по 26 октября в связи с проведением саммита БРИКС будет запущено шесть дополнительных рейсов из Москвы в Казань. Это решение направлено на удовлетворение повышенного спроса и обеспечение комфортной перевозки участников и гостей международной конференции. Об этом сообщили в ТАСС.

Авиаперевозчик планирует выполнять от шести до девяти ежедневных перелетов, используя самолеты повышенной вместимости на 52 запланированных рейсах. В результате будет доступно почти 2 тыс. дополнительных мест.

За девять месяцев 2024 года через Казань было перевезено более 775 тыс. пассажиров, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля перевозчика в общем пассажиропотоке аэропорта достигла 19%.

Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Также за этот период было перевезено 1,84 млн пассажиров на рейсах между Россией и странами БРИКС, что на 80% превышает показатели прошлого года.

Напомним, что авиакомпании и туроператоры перенесли рейсы из Казани в Нижнекамск еще в сентябре, чтобы обеспечить пассажирам более комфортное прохождение предполетных процедур.

Анастасия Фартыгина

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