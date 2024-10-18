Рост ВВП стран БРИКС по итогам 2024 года прогнозируется в 4%

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве, заявил, что совокупный ВВП стран БРИКС превышает 60 трлн долларов. По данным на 2023 год, объединение уже обошло «Большую семерку» по ряду экономических показателей, в том числе по глобальному ВВП.

Так, средние темпы роста ВВП стран БРИКС по итогам 2024 года прогнозируются на уровне 4%, что выше мировых показателей.

— На БРИКС приходится порядка четверти экспорта товаров, особенно тех, без которых невозможно устойчивое экономическое развитие. Объединение играет весомую роль сегодня и будет делать это и дальше, — подчеркнул Путин.

Накануне социолог Илья Казаков сообщил, что объединение уже превосходит «Большую семерку» по ряду ключевых показателей. Несмотря на то, что G7 охватывает всю Северную Америку, БРИКС, благодаря России, обладает более значительными территориальными ресурсами и населением.

Рената Валеева