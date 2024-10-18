В Казани изменят маршрут автобуса №91 на время саммита БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

С 22 по 24 октября, в дни проведения саммита БРИКС, в Казани будет сокращен маршрут автобуса №91. Он будет следовать с Высокой Горы только до Чеховского рынка, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это не единственное изменение в работе общественного транспорта во время саммита. Ранее сообщалось о временной отмене ряда автобусных и троллейбусных маршрутов. Полный список ограничений можно найти в материале «Реального времени».

Кроме того, с 19 по 24 октября в Казани ограничат использование арендных видов транспорта — машин, электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали вывозить с улиц города средства индивидуальной мобильности. Закрыты и муниципальные парковки для личных и каршеринговых автомобилей.



Анастасия Фартыгина