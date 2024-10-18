«Барыс» уволил уже второго главного тренера с начала сезона

Пока что кадровые перестановки не помогают астанинской команде набрать очков в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Астанинский «Барыс» во второй раз с начала «регулярки» уволил главного тренера. Сперва с поста вместе с частью тренерского штаба сняли Дэвида Немировски, теперь же настала очередь Вячеслава Буцаева.

Казахстанский коллектив идет на последнем месте таблицы КХЛ, забрав лишь три из 16 игр — в активе команды 7 очков.

Новым тренером на ближайшие три года стал Галым Мамбеталиев.

Наряду с Буцаевым в клубе решили расстаться и с частью игроков. Так, без контракта остались трое американцев — Натан Больё, Уилл Бутчер и Майкл Маклауд, а также отечественные форварды Владислав Кодола и Даниил Апальков.

Олег Исаков