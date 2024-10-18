ЗАГСы будут делиться сведениями о гражданах с ФСБ
ЗАГСы теперь будут предоставлять сведения о гражданах ФСБ. Проект постановления правительства, разработанный спецслужбами, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Согласно закону, ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в ЕГР ЗАГС.
Документ разработан с целью реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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