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ЗАГСы будут делиться сведениями о гражданах с ФСБ

14:08, 18.10.2024

ЗАГСы теперь будут предоставлять сведения о гражданах ФСБ. Проект постановления правительства, разработанный спецслужбами, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно закону, ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в ЕГР ЗАГС.

Документ разработан с целью реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дарья Пузикова

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