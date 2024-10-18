На территории аллеи Славы в Казани обновили подсветку

В Казани на аллее Славы, расположенной по улице Петербургской, усилили освещение, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Теперь каждый экспонат музея под открытым небом хорошо освещен: для этого установили восемь дополнительных опор со светодиодными прожекторами.

Кроме того, специалисты установили систему автополива в зеленой зоне вблизи ретротрамваев и троллейбусов. У обелиска памяти павших героев-транспортников также подключили восемь новых прожекторов.

Изменения коснулись не только аллеи Славы. В инженерном корпусе предприятия заменили 76 светоточек на нескольких этажах, а купольное помещение оснастили 12 архитектурными прожекторами с четырех сторон.

Также на улицах Нурсултана Назарбаева и Петербургской высадили 19 красных дубов и 28 кустов сирени. Для их подсветки использовали 46 архитектурных прожекторов.

Напомним, что 288 городских объектов Казани подключат к новой централизованной системе управления архитектурной подсветкой. С ее помощью можно будет синхронно включать освещение и выбирать один из трех сценариев: будничный, выходной или праздничный.

Олег Исаков