На территории аллеи Славы в Казани обновили подсветку
В Казани на аллее Славы, расположенной по улице Петербургской, усилили освещение, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Теперь каждый экспонат музея под открытым небом хорошо освещен: для этого установили восемь дополнительных опор со светодиодными прожекторами.
Кроме того, специалисты установили систему автополива в зеленой зоне вблизи ретротрамваев и троллейбусов. У обелиска памяти павших героев-транспортников также подключили восемь новых прожекторов.
Изменения коснулись не только аллеи Славы. В инженерном корпусе предприятия заменили 76 светоточек на нескольких этажах, а купольное помещение оснастили 12 архитектурными прожекторами с четырех сторон.
Также на улицах Нурсултана Назарбаева и Петербургской высадили 19 красных дубов и 28 кустов сирени. Для их подсветки использовали 46 архитектурных прожекторов.
Напомним, что 288 городских объектов Казани подключат к новой централизованной системе управления архитектурной подсветкой. С ее помощью можно будет синхронно включать освещение и выбирать один из трех сценариев: будничный, выходной или праздничный.
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