«Это не объединение «Антизапад»: как с помощью мемов и цифр рассказали о грядущем мире с БРИКС

Эксперты обсудили, как объединение повлияет на создание нового мира без Запада

В преддверии XVI саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, политологи обсудили вопросы нового мироустройства. Почему саммит станет важной площадкой на пути формирования нового мирового порядка и кто будет сопротивляться — в материале «Реального времени».

За спиной G7 растет настоящая угроза в лице БРИКС

По словам социолога Ильи Казакова, объединение уже превосходит «большую семерку» по ряду ключевых показателей. Несмотря на то, что G7 охватывает всю Северную Америку, БРИКС, благодаря России, обладает более значительными территориальными ресурсами и населением.

БРИКС G7 Занимаемая территория 33,9% 16,1% Население 45% 9,7% ВВП 36,7% 29,6% Залежи нефти 45,8% 3,9% Промышленное производство 39,3% 31,2% Количество поданных международных патентных заявок, тыс. штук 893,5 596,9

Казаков отметил, что опрос Gallup, проведенный полгода назад, показал неоднозначное отношение к БРИКС в мире. 19% опрошенных из 44,9 тысячи человек 44 стран относятся к организации положительно, 17% — отрицательно, 24% — безразличны, а 32% вообще о нем не слышали.

Россия (38%), Иран (37%) и Индия (36%) наиболее положительно относятся к организации. В то же время Швеция (более 40%), США и Испания (по 30%) демонстрируют наиболее негативное отношение к объединению.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опрос итальянского издания Termometro Politico показал, что более 50% жителей считают БРИКС альтернативой западному влиянию. Среди тех, кто не разделяет эту точку зрения, преобладает мнение, что страны БРИКС не обладают реальной сплоченностью и преследуют разные интересы.

В БРИКС не обсуждается внутренняя ситуация стран



Политолог Борис Межуев предложил ввести мем «Мир без Запада», противопоставляя его «Миру без России», который был популярен в 90-е годы.

Он считает, что страны, находящиеся вне западного влияния, не являются изгоями, как это было раньше. В качестве примера он приводит Иран, Россию и Северную Корею, которые объединились в БРИКС.

Межуев подчеркивает, что это объединение стран с различным политическим строем, экономическим укладом и религиозными традициями. Главным фактором объединения является стремление к многополярному миру и противодействие колониальному устройству мировой экономики.



В свою очередь, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин выразил обратную позицию.

— БРИКС — это не объединение «Антизапад», это не объединение с одной идеологической рамкой, которая сразу же вступает в противоречие с другими структурами. Страны-члены БРИКС входят и в другие организации — АТЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ. БРИКС не является крепостью, стоящей где-то на отдалении от остальных. Это площадка развития, — сообщил политолог.

В качестве примера Малинин приводит Индию, чья внешняя политика многовекторна, и Малайзию, которая также стремится к многосторонним отношениям.

— Если говорить про личный опыт, то очень показательна картина, которую нередко демонстрировали коллеги нашего Центра из Ближнего Востока, стран Латинской Америки и ряда стран африканского континента. Они говорят: «К нам приезжают представители западных государств и пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, оценивать нашу внутреннюю политику и сразу связывают ее с экономикой», — вспомнил Малинин.

Но в БРИКС внутренняя ситуация стран не обсуждается, ведь один из ее принципов — уважение суверенитета.

Страны Латинской Америки ускользают из рук США

— Соединенные Штаты загоняли в долги страны Латинской Америки, не давали развиваться их административной, экономической системе, выходить на серьезные проекты. Единственный посыл, который был к этим странам: «Возьми побольше долгов и введи у себя демократию», — начал свою речь участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС Николай Миронов.

Еще до появления БРИКС в странах Латинской Америки и Карибского бассейна существовали различные объединения. Например, МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) и левоориентированное объединение АЛБА (Венесуэла, Куба, Никарагуа и другие страны).

В 2009 году Индия, Китай и Россия собрались, чтобы обсудить будущее этих объединений. К ним присоединилась Бразилия, страна, которая испытала на себе негативное влияние США. Бразилия, в отличие от Аргентины, которая тесно интегрирована в американский социум, смогла извлечь уроки из прошлого и теперь активно сотрудничает с Россией в сферах удобрений, нефти и других областях.

Этот пример показал другим странам, что сотрудничество с Россией возможно и приносит реальные результаты, считает Миронов.

В БРИКС также планируют войти Боливия, Гондурас и Куба, страны, которые нуждаются в поддержке и не получают ее от Запада. Россия предлагает им технологическую помощь и поддержку в сфере медицины.

Рената Валеева