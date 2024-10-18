Скончался бывший глава ФМС Константин Ромодановский

В возрасте 67 лет скончался бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. О смерти Ромодановского сообщил ТАСС источник, не уточнив причину смерти.

Ромодановский родился в 1956 году, окончил медицинский институт, затем высшие курсы КГБ в Минске. В 2005 году возглавил ФМС и занимал этот пост до 2016 года.

Кандидат юридических наук, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Рената Валеева