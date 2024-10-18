В Татарстане планируют предоставлять земельные участки участникам СВО
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев внес законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО. Документ находится на предварительном рассмотрении.
Проект предлагает предоставлять земельные участки без торгов военнослужащим, добровольцам, а также лицам, проходящим или прошедшим службу в Росгвардии, имеющим специальные звания полиции.
Право на получение земельного участка получают также Герои России, награжденные орденами за заслуги в СВО, и ветераны боевых действий.
В случае гибели участника СВО право на землю переходит к членам его семьи, опекунам или попечителям.
Напомним, в Татарстане планируется утвердить порядок бесплатного посещения мероприятий, организуемых госучреждениями культуры, для семей участников СВО. Посетителям будут предоставляться билеты с нулевой стоимостью.
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