«Ак Барс» поместил форварда Петана в список травмированных после матча с «Трактором»

Казанский «Ак Барс» поместил форварда команды Ника Петана в список травмированных. Об этом сообщается на сайте клуба. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе команды, конкретных сроков по его восстановлению нет.

На текущий день Петан — лучший бомбардир команды: в его активе 15 очков (3+12) после 14 сыгранных матчей.

Напомним, что нападающий получил повреждение по ходу первого периода в игре против «Трактора». В той игре казанцы остались без двух лучших бомбардиров — Александра Барабанова, которого не заявили на матч из-за болезни, и Петана.

В той игре «барсы» уступили челябинцам со счетом 1:3.

Олег Исаков