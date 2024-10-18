«Хезболла» объявила о переходе к новому этапу войны

Радикальная ливанская группировка «Хезболла» объявила о начале нового этапа войны против Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая фаза противостояния будет раскрыта в скором времени. Исламское сопротивление продолжает противостоять израильской агрессии против Ливана, нанося тяжелые потери в личном составе и технике вдоль линии фронта на юге страны.



Сообщается о 55 погибших и более 500 раненых израильских офицерах и солдатах, уничтожении 20 танков «Меркава», четырех военных бульдозеров, двух бронемашин и двух беспилотных летательных аппаратов «Гермес-450». Данные не включают потери Израиля на военных базах и казармах вдоль ливано-израильской границы и в глубине израильской территории.



Напомним, глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возглавил организацию после ликвидации израильской армией председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.



Дарья Пузикова