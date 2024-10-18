Синоптики спрогнозировали появление гололедицы на дорогах Казани

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Сегодня в столице Татарстана возможно появление гололедицы на дорогах города, сообщил Гидрометцентр. Также ночью и утром на город местами опустится туман, а днем ожидается переменная облачность и без осадков.

Максимальная температура в течение суток поднимется до +7—9 градусов с северо-восточным ветром 3—8 м/с.

На территории республики также ожидается переменная облачность и небольшая гололедица. В ночное время суток понижение температуры до -6 градусов, а днем потепление до +11 ˚С.