В Татарстане разработают 50 новых образовательных программ

Фото: Динар Фатыхов

В следующем году в Татарстане планируется создать не менее 50 новых образовательных программ, направленных на обучение граждан различных категорий. Об этом сообщил Эмиль Губайдуллин, генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций республики, на заседании общественного совета при Минобрнауки Татарстана.

Основная цель новых программ — удовлетворение запросов работодателей, особенно в промышленном секторе. Губайдуллин отметил, что программы будут разрабатываться для решения кадровых вопросов и ориентированы на наиболее востребованные профессии.

Обучение будет проводиться в ускоренном формате и будет доступно не только студентам, но и ветеранам СВО, предпенсионерам, пенсионерам и женщинам в декрете. В этом году в республике уже были созданы 40 образовательных программ.

Анастасия Фартыгина