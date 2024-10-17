Президент России Владимир Путин призвал к пересмотру работы ОКР

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин призвал к пересмотру работы Олимпийского комитета России. Заявление прозвучало на заседании совета по спорту в Уфе.

— Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества: работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи, — заявил Путин



Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава». Также Путин вручил орден Дружбы шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, президенту Азиатской шахматной федерации (ACF). Кроме того, президент России сообщил, что 56,8% граждан страны систематически занимаются спортом. Несмотря на положительную динамику, он подчеркнул, что этого недостаточно.

Анастасия Фартыгина