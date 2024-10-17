Владимир Путин: 56,8% россиян занимаются спортом, но этого недостаточно

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин сообщил, что 56,8% граждан страны систематически занимаются спортом. Несмотря на положительную динамику, он подчеркнул, что этого недостаточно. Об этом сообщили «РИА Новости»

— За последние годы число людей, активно занимающихся спортом, значительно возросло. Однако нам нужно продолжать работу в этом направлении, — отметил Путин во время видеоконференции, посвященной презентации новых спортивных объектов.

Президент призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать отношение россиян к своему здоровью.

Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава», который впервые проходит в столице Башкирии городе Уфе.

Анастасия Фартыгина