Новости спорта

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Владимир Путин: 56,8% россиян занимаются спортом, но этого недостаточно

19:10, 17.10.2024
Владимир Путин: 56,8% россиян занимаются спортом, но этого недостаточно
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин сообщил, что 56,8% граждан страны систематически занимаются спортом. Несмотря на положительную динамику, он подчеркнул, что этого недостаточно. Об этом сообщили «РИА Новости»

— За последние годы число людей, активно занимающихся спортом, значительно возросло. Однако нам нужно продолжать работу в этом направлении, — отметил Путин во время видеоконференции, посвященной презентации новых спортивных объектов.

Президент призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать отношение россиян к своему здоровью.

Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава», который впервые проходит в столице Башкирии городе Уфе.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также