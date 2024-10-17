Главы МИД России и ЮАР обсудили вопросы подготовки к саммиту БРИКС

Фото: Мария Зверева

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел ЮАР Рональдом Ламотой, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечено, что министры также обсудили развитие двусторонних отношений и подготовку первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, запланированной на 9—10 ноября в Сочи.

Саммит БРИКС соберет представителей более чем 30 стран, на долю которых приходится треть территории Земли и почти половина мирового населения.

Напомним, что президент России Владимир Путин проведет завтра, 18 октября, встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС.



Анастасия Фартыгина