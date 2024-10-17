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Владимир Путин встретится в Москве с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

15:10, 17.10.2024
Владимир Путин встретится в Москве с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
Фото: скриншот из видео «Международный Муниципальный Форум стран БРИКС 2024 - АНОНС» с канала «Международный Муниципальный Форум стран БРИКС»

Президент России Владимир Путин проведет завтра, 18 октября, встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Уточняется, что Россию в рамках встречи представит гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани и будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхана Чинавата.

Олег Исаков

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