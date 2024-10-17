Владимир Путин встретится в Москве с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин проведет завтра, 18 октября, встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
Уточняется, что Россию в рамках встречи представит гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани и будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхана Чинавата.
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