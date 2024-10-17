Экспорт татарского зерна увеличился на 12,6%

Фото: Реальное время

В январе — сентябре 2024 года Татарстан значительно увеличил экспорт зерновых культур, контролируемый филиалом Центра оценки качества зерна. Объем экспорта вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев республика отправила за границу 166,9 тыс. тонн зерна, включая пшеницу, ячмень и горох. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зерно из Татарстана отправляется в более чем 15 стран, среди которых Китай, Германия, Чехия и Польша. В этом году в Китай экспортировались пшеница, ячмень и горох, а в Монголию — горчица. Также в Польшу, Сербию и другие страны поставлялись татарстанские лен и вика.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, экспорт подсолнечного шрота увеличился на 23% и составил 97,6 тыс. тонн, основные покупатели — Белоруссия и Азербайджан. Вырос также экспорт ржи — с 0,9 тыс. до 3,2 тыс. тонн.

Лидерами по объемам экспорта стали пшеница (26,3 тыс. тонн), ячмень (19 тыс. тонн) и горчица (6,1 тыс. тонн).

Напомним, что уборочную кампанию в Татарстане планируют завершить до конца следующей недели. Также из-за погодных условий урожайность зерновых культур в этом году упала, республика потеряла более 300 тыс. тонн зерна, что составило около 10% от запланированного урожая. Вместе с тем имеющиеся прошлогодние запасы уронили закупочные цены. Впрочем, Татарстан все же экспортировал зерно на 949 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина