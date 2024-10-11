Уборочную кампанию в Татарстане планируют завершить до конца следующей недели

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сейчас в Татарстане идет уборка капусты и картофеля, для этого используют автоматизированную технику со множеством камер. Чтобы успеть до холодов, на ферму пригласили дополнительных рабочих.



Как говорят агрономы, в этом году из-за жары затраты на выращивание овощей выросли. Чтобы заложить больше овощей на зиму, агрофирма «Нармонка» построила современное овощехранилище за 1 млрд рублей. Первый цех уже заработал.



После уборки картофеля и капусты настанет очередь свеклы и моркови. Уборочную кампанию планируют завершить к концу следующей недели.

— Картофель мы убираем от 350 центнеров с гектара, на капусте у нас результат тоже хороший — 650 центнеров с гектара. В этом году, согласно анализу прошлого, посадили капусту так, чтобы она выросла от двух килограммов до двух с половиной, чтобы работать сетями, — отметил представитель агрофирмы.

На сегодня в Татарстане убрано 75% площадей, в хранилище отправлено 33 тыс. тонн овощей. В лидерах Чистопольский, Арский и Елабужский районы.



В Татарстане подводят итоги уборочной кампании республики за 2024 год. Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров отчитался об основных показателях отрасли. Из-за погодных условий урожайность зерновых культур в этом году упала, республика потеряла более 300 тыс. тонн зерна, что составило около 10% от запланированного урожая. Вместе с тем имеющиеся прошлогодние запасы уронили закупочные цены. Впрочем, Татарстан все же экспортировал зерно на 949 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева