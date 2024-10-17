Дмитрий Медведев: годовое задание по набору контрактников выполнено на 78%

Фото: Динар Фатыхов

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о выполнении на 78% годового плана по комплектованию Вооруженных сил страны военнослужащими по контракту. По его словам, эти темпы «достаточно приличные».

— Мы сегодня продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%, — сообщил Медведев на совещании Совбеза страны.