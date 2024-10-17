Минпромторг: торговые сети алкоголя в России полностью готовы к Новому году

Фото: Динар Фатыхов

Торговые сети России обеспечены алкогольной продукцией в преддверии новогодних праздников, сообщает замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, нет сигналов о снижении поставок как отечественного, так и импортного алкоголя.

Чекушов отметил, что министерство активно сотрудничает с торговыми сетями для увеличения представленности российских вин. В настоящее время обсуждается новый регуляторный механизм для этого. Он также добавил, что в случае возникновения проблем с поставками министерство готово реагировать.

Кроме того, замминистра напомнил о существовании приказа о параллельном импорте для алкоголя, который не производится в России.

Напомним, что Министерство финансов России планирует повысить минимальную закупочную цену на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и бренди, с 1 января 2025 года. Проект приказа опубликовали на портале правовых актов.



Также Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой поднять возрастной ценз продажи алкогольной продукции до 21 года. В Минздраве уточнили, что такой проект уже разрабатывается.



Анастасия Фартыгина