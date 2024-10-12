Минздрав запланировал увеличить возрастной порог продажи алкоголя до 21 года
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой поднять возрастной ценз продажи алкогольной продукции до 21 года. В Минздраве уточнили, что такой проект уже разрабатывается, сообщило РИА «Новости».
— В отношении инициатив по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу, — сказано в письме.
О том, что Хамзаев ведет работу над проектом, стало известно в начале сентября этого года. Тогда депутат предлагал поднять возрастной ценз в качестве продолжения мягкой антиалкогольной политики.
На данный момент завершаются регламентные процедуры по утверждению плана.
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