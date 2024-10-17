В Казани с 19 по 24 октября введут ограничения на парковку из-за саммита БРИКС
В связи с проведением саммита БРИКС в Казани с 19 по 24 октября будет ограничена парковка автомобилей на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Запрещена парковка на следующих участках (кроме автобусов) с 19 по 24 октября:
- ул. Сыртлановой от ул. Гарифьянова до ул. Мавлютова;
- местный проезд по пр. Победы от ул. Фучика до дома № 50 по пр. Победы;
- ул. Н. Жиганова от пр. А. Камалеева до ул. С. Ахтямова;
- ул. Петербургская от ул. Суконной до ул. Н. Назарбаева;
- местный проезд вдоль ул. Петербургской от ул. Суконной до ул. Н. Назарбаева;
- ул. А. Казем-Бека на участке от ул. Братьев Батталовых до дома №3 по ул. А. Казем-Бека;
- автомобильная дорога от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;
- около домов №117 и №117а по ул. Р. Гареева.
Запрещена парковка на следующих улицах в обоих направлениях:
- ул. Пушкина от ул. Марселя Салимжанова до ул. Бассейной;
- пр. Универсиады от ул. Тихомирнова до Оренбургского тракта;
- Оренбургский тракт от пр. Универсиады до границы Казани;
- автомобильная дорога в районе дома №172 по Оренбургскому тракту;
- ул. Татарстан от ул. Габдуллы Тукая до ул. Марселя Салимжанова;
- ул. Вишневского от ул. Подлужной до ул. Тихомирнова;
- ул. Н. Назарбаева от ул. Тихомирнова до ул. Хади Такташа;
- ул. Петербургская от ул. Миннуллина до ул. Ульянова-Ленина;
- ул. Университетская от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;
- ул. Профсоюзной от ул. Пушкина до ул. Ташаяк (с обеих сторон);
- ул. Ташаяк от площади Тысячелетия до ул. Саид-Галеева;
- ул. Саид-Галеева от ул. Ташаяк до ул. Яхина;
- ул. Бурхана Шахиди от ул. Яхина до ул. Чернышевского;
- ул. Кызыл Татарстан от ул. Мазита Гафури до ул. Ирек;
- ул. Чернышевского от ул. Дзержинского до ул. Бурхана Шахиди;
- ул. Г. Исхаки от ул. Чернышевского до ул. Т. Гиззата;
- Щербаковский переулок от ул. Пушкина до ул. Тихомирнова;
- ул. Айдинова от ул. Тихомирнова до ул. Салимжанова;
- ул. Островского от ул. Айдинова до ул. Мусы Джалиля;
- ул. Туфана Минуллина от ул. Тихомирнова до ул. Островского;
- проезд у дома №1 по ул. Николая Ершова;
- разворотная петля под мостом Миллениум от дома №1 до здания №1г по ул. Ф. Амирхана (с обеих сторон);
- ул. Н. Ершова от ул. Вишневского до ул. Чехова;
- ул. К. Маркса от ул. Чехова до ул. Театральной;
- ул. Большой Красной от ул. Толстого до ул. Жуковского (с обеих сторон);
- ул. Кремлевской от Казанского Кремля до ул. Университетской;
- ул. Лобачевского от ул. Профсоюзной до ул. Большой Красной;
- ул. Театральной от ул. Дзержинского до ул. Касаткина;
- ул. Бассейной от ул. Пушкина до ул. Малой Красной;
- ул. Малой Красной от ул. Адамюка до ул. Большой Красной;
- ул. Фукса от ул. Бехтерева до ул. Дзержинского (с обеих сторон);
- ул. Толстого от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной (с обеих сторон);
- ул. Жуковского от ул. Большой Красной до ул. К. Маркса (с обеих сторон);
- ул. Московской от ул. Тази Гиззата до ул. Ташаяк.
Ограничена парковка транспортных средств на площадках под транспортными сооружениями с 22 по 24 октября:
- пр. Универсиады — ул. Вишневского;
- под мостом Миллениум в районе экстрим-парка «УРАМ»;
- ул. Ф. Амирхана — ул. Чистопольская;
- ул. Ф. Амирхана — пр. Х. Ямашева.
Напомним, что на время проведения саммита БРИКС в городе будет действовать целый ряд ограничений. О том, какие меры предосторожности анонсировали власти с августа по сегодняшний день, — в материале «Реального времени».
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