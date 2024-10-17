В Казани с 19 по 24 октября введут ограничения на парковку из-за саммита БРИКС

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением саммита БРИКС в Казани с 19 по 24 октября будет ограничена парковка автомобилей на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Запрещена парковка на следующих участках (кроме автобусов) с 19 по 24 октября:

ул. Сыртлановой от ул. Гарифьянова до ул. Мавлютова;

местный проезд по пр. Победы от ул. Фучика до дома № 50 по пр. Победы;

ул. Н. Жиганова от пр. А. Камалеева до ул. С. Ахтямова;

ул. Петербургская от ул. Суконной до ул. Н. Назарбаева;

местный проезд вдоль ул. Петербургской от ул. Суконной до ул. Н. Назарбаева;

ул. А. Казем-Бека на участке от ул. Братьев Батталовых до дома №3 по ул. А. Казем-Бека;

автомобильная дорога от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;

около домов №117 и №117а по ул. Р. Гареева.

Запрещена парковка на следующих улицах в обоих направлениях:

ул. Пушкина от ул. Марселя Салимжанова до ул. Бассейной;

пр. Универсиады от ул. Тихомирнова до Оренбургского тракта;

Оренбургский тракт от пр. Универсиады до границы Казани;

автомобильная дорога в районе дома №172 по Оренбургскому тракту;

ул. Татарстан от ул. Габдуллы Тукая до ул. Марселя Салимжанова;

ул. Вишневского от ул. Подлужной до ул. Тихомирнова;

ул. Н. Назарбаева от ул. Тихомирнова до ул. Хади Такташа;

ул. Петербургская от ул. Миннуллина до ул. Ульянова-Ленина;

ул. Университетская от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Профсоюзной от ул. Пушкина до ул. Ташаяк (с обеих сторон);

ул. Ташаяк от площади Тысячелетия до ул. Саид-Галеева;

ул. Саид-Галеева от ул. Ташаяк до ул. Яхина;

ул. Бурхана Шахиди от ул. Яхина до ул. Чернышевского;

ул. Кызыл Татарстан от ул. Мазита Гафури до ул. Ирек;

ул. Чернышевского от ул. Дзержинского до ул. Бурхана Шахиди;

ул. Г. Исхаки от ул. Чернышевского до ул. Т. Гиззата;

Щербаковский переулок от ул. Пушкина до ул. Тихомирнова;

ул. Айдинова от ул. Тихомирнова до ул. Салимжанова;

ул. Островского от ул. Айдинова до ул. Мусы Джалиля;

ул. Туфана Минуллина от ул. Тихомирнова до ул. Островского;

проезд у дома №1 по ул. Николая Ершова;

разворотная петля под мостом Миллениум от дома №1 до здания №1г по ул. Ф. Амирхана (с обеих сторон);

ул. Н. Ершова от ул. Вишневского до ул. Чехова;

ул. К. Маркса от ул. Чехова до ул. Театральной;

ул. Большой Красной от ул. Толстого до ул. Жуковского (с обеих сторон);

ул. Кремлевской от Казанского Кремля до ул. Университетской;

ул. Лобачевского от ул. Профсоюзной до ул. Большой Красной;

ул. Театральной от ул. Дзержинского до ул. Касаткина;

ул. Бассейной от ул. Пушкина до ул. Малой Красной;

ул. Малой Красной от ул. Адамюка до ул. Большой Красной;

ул. Фукса от ул. Бехтерева до ул. Дзержинского (с обеих сторон);

ул. Толстого от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной (с обеих сторон);

ул. Жуковского от ул. Большой Красной до ул. К. Маркса (с обеих сторон);

ул. Московской от ул. Тази Гиззата до ул. Ташаяк.

Ограничена парковка транспортных средств на площадках под транспортными сооружениями с 22 по 24 октября:

пр. Универсиады — ул. Вишневского;

под мостом Миллениум в районе экстрим-парка «УРАМ»;

ул. Ф. Амирхана — ул. Чистопольская;

ул. Ф. Амирхана — пр. Х. Ямашева.

Напомним, что на время проведения саммита БРИКС в городе будет действовать целый ряд ограничений. О том, какие меры предосторожности анонсировали власти с августа по сегодняшний день, — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина