Минфин подтвердил ужесточение правил ухода иностранных компаний из России

Фото: Максим Платонов

Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил изменения в правилах ухода иностранных компаний с российского рынка, пишет «Коммерсантъ».

Теперь иностранцам придется продавать свои активы с дисконтом не менее 60% от рыночной стоимости, тогда как ранее дисконт составлял 50%. Кроме того, иностранцы должны будут внести обязательный добровольный взнос в бюджет в размере не менее 35% от рыночной стоимости активов. Сейчас этот взнос составляет 15%.

Выплаты будут производиться по графику: 25% нужно выплатить в течение месяца с момента совершения сделки, 5% — в течение одного года, еще 5% — в течение двух лет.

Также Минфин попросил ведомства учитывать новые требования к сделкам при выдаче разрешений на них. Сделки по покупке и продаже активов стоимостью свыше 50 млрд рублей будут совершаться только при наличии согласия президента России Владимира Путина.



Олег Исаков