Форвард «Рубина» Даку пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы

Фото: Максим Платонов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не сможет помочь команде в ближайших матчах. Об этом рассказал главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

По словам рулевого «Рубина», Даку отправился на лечение давнего повреждения. Футболист отсутствовал на вчерашней тренировке казанской команды.

— Даку находится на лечении. К сожалению, надо сделать так, чтобы он был здоров, потому что не может он постоянно играть на уколах. И то же самое происходило сейчас в сборной. Я думаю, что это выводит его из определенного состояния равновесия психологического, потому что боль, если не уходит, ты всегда начинаешь нервничать. Нужно, наверное, прийти к этому моменту и провести лечение, — сказал Рахимов.

Следующий матч «Рубин» проведет 20 октября в Нижнем Новгороде против московского «Динамо». Встреча пройдет вне Татарстана в связи с ограничениями в Казани из-за саммита стран БРИКС.

Мирлинд Даку в паузу сборных провел за Албанию два матча в рамках Лиги наций. Албанская команда уступила Чехии (0:2), а также обыграла Грузию (1:0). В первой игре нападающий появился на поле на 66-й минуте, во второй — был заменен на 65-й минуте встречи.

Даку пропустит матч с «Динамо» из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие нападающего в игре шестого тура Кубка России с «Акроном».

Зульфат Шафигуллин