Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил причины поражения от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения в матче с «Трактором» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По его словам, на результате игры сказались травмы ведущих нападающих команды.

Из-за простуды матч в Челябинске пропустил Александр Барабанов, а Ник Петан получил повреждение по ходу первого периода. В стартовом отрезке игры «Ак Барс» нанес в створ ворот «Трактора» 18 бросков против 2 у соперника.

— Первый период у нас получался, мы выполняли то, что должны были, шли в давление, заставляли соперника ошибаться, и моменты были. Но, возможно, сказалась потеря двух ведущих нападающих — Александра Барабанова и Ника Петана, который сыграл всего несколько смен. Тем не менее мы должны в любых условиях добиваться результата командой, — сказал Гатиятулин.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. ak-bars.ru

«Ак Барс» остался на четвертом месте в Восточной конференции с 18 очками. Следующий матч команда Гатиятулина проведет в Казани 25 октября с «Адмиралом».

«Трактор» укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Бенуа Гру стало 24 набранных очка. Следующий матч челябинцы сыграют 18 октября дома с «Салаватом Юлаевым».

Игра с «Трактором» стала для Гатиятулина первой в статусе главного тренера «Ак Барса» в Челябинске. По ходу прошлого чемпионата КХЛ тренер был уволен из челябинской команды из-за неудовлетворительных результатов.

Зульфат Шафигуллин