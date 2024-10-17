К 2026 году в России изменят порядок поступления в вузы

Фото: Максим Платонов

В 2026 году в России планируются изменения в порядке поступления в вузы. Для педагогических специальностей введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей профессии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь для поступления на учителя географии нужно сдать ЕГЭ по географии помимо прежних двух обязательных предметов — русского языка и обществознания. А для менеджмента и экономики решили убрать сдачу иностранного языка, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Планировалось, что изменения вступят в силу в 2025 году, но родители поступающих выразили беспокойство, что дети не успеют подготовиться к новым испытаниям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ведомстве решили вводить изменения постепенно и дополнительно проработать вопрос перехода к зачету по русскому языку для поступления на инженерно-технические специальности.