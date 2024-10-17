«Южнокорейское хюгге» захватывает российский книжный рынок

В 2024 году новый тренд — хилинг-романы, которые также находят отклик у читателей

Фото: Екатерина Петрова

Недавно южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе, а роман «Звери малой земли» Чухе Ким удостоен престижной премии «Ясная Поляна». На фоне этих событий книжная сеть «Читай-город» поделилась рейтингом самых продаваемых южнокорейских книг в России.

По данным сети, южнокорейские произведения все чаще оказываются в центре внимания российских читателей. Эксперты отмечают, что в 2023 году популярность манхвы и вебтунов выросла втрое, по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 году новый тренд — хилинг-романы, которые также находят отклик у читателей.

В сентябре 2024 года в сети «Читай-город» особенно популярны следующие южнокорейские романы:

Хоён Ким. «Магазин шаговой недоступности» (хилинг-роман); Ли Чжонгван. «Сеульский Подражатель» (триллер); Хван Порым. «Добро пожаловать в Книжный в Хюнамдоне» (хилинг-роман); Ким Чжи Юн. «Прачечная стирающая печали (хилинг-роман)»; Чхон Чжихе. «Запрет на браки в Чосоне». Том 1 (сентиментальная проза).

Такие произведения, как «Магазин шаговой недоступности» уже стали символами нового жанра, который можно назвать «корейским хюгге».

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Екатерина Петрова