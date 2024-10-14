Путин предложил ратифицировать Договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ доступен в думской электронной базе.

— Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года, — сказано в проекте федерального закона.

Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян 18—19 июня Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, призванный заменить Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР 2000 года. Новый договор бессрочный, подлежит ратификации и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.

Рената Валеева