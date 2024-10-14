Гран-при по фигурному катанию в Казани не отменят из-за саммита БРИКС

Фото: Максим Платонов

Юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани, который должен пройти с 30 октября по 1 ноября, состоится в запланированные сроки, несмотря на саммит БРИКС, проходящий в городе с 22 по 24 октября.

Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее сообщалось, что этап может быть отменен.



Главное за восемь дней до старта саммита БРИКС — в материале «Реального времени».

Рената Валеева