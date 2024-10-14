В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу Камилы Валиевой

Фото: Руслан Ишмухаметов

Минспорта Татарстана готово поддержать фигуристку Камилу Валиеву в создании ледового шоу, если она выразит такое желание, заявил глава ведомства Владимир Леонов в интервью РИА «Новости».

— Мы всегда всех поддерживаем. У нас часто проходят ледовые шоу с участием Татьяны Навки, Этери Тутберидзе, в которых выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова. Мы всегда открыты для подобных проектов, особенно для наших спортсменов, — сказал Леонов.

Он также подчеркнул, что в Казани есть прекрасный ледовый дворец и опытные специалисты, которые могут помочь в подготовке площадки для шоу. «У ледовых шоу большая перспектива, они очень востребованы», — добавил глава министерства.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты в командных соревнованиях Олимпиады в Пекине были аннулированы, а золото перешло к сборной США. Срок отстранения Валиевой завершится в декабре 2025 года.

Рената Валеева