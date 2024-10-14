В Госдуме рассмотрят изменение критериев для уплаты акцизов на некоторые напитки

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Госдума планирует 17 октября рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, изменят критерии для уплаты акцизов на сахаросодержащие напитки. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает «Парламентская газета».

По словам Жукова, эта мера направлена на сохранение здоровья населения, поскольку сахаросодержащие напитки считаются одним из самых вредных и распространенных товаров.

Кроме того, депутаты рассмотрят предложение повысить ставку налога на прибыль в отношении доходов по некоторым видам долговых ценных бумаг, которыми владеют юридические лица, с 15 до 20% с 2025 года.

Также в повестке дня — поправки в закон об особенностях исполнения бюджета 2024 года, которые должны дать правительству инструмент оперативного реагирования на решение актуальных задач.

В марте депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение о запрете продажи сладкой газировки детям.

Рената Валеева