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В Госдуме рассмотрят изменение критериев для уплаты акцизов на некоторые напитки

19:09, 14.10.2024
В Госдуме рассмотрят изменение критериев для уплаты акцизов на некоторые напитки
Фото: Динар Фатыхов

Госдума планирует 17 октября рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, изменят критерии для уплаты акцизов на сахаросодержащие напитки. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает «Парламентская газета».

По словам Жукова, эта мера направлена на сохранение здоровья населения, поскольку сахаросодержащие напитки считаются одним из самых вредных и распространенных товаров.

Кроме того, депутаты рассмотрят предложение повысить ставку налога на прибыль в отношении доходов по некоторым видам долговых ценных бумаг, которыми владеют юридические лица, с 15 до 20% с 2025 года.

Также в повестке дня — поправки в закон об особенностях исполнения бюджета 2024 года, которые должны дать правительству инструмент оперативного реагирования на решение актуальных задач.

В марте депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение о запрете продажи сладкой газировки детям.

Рената Валеева

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