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Шамиль Гафаров: «Ограничения не должны влиять на стоимость такси»

17:35, 14.10.2024
Шамиль Гафаров: «Ограничения не должны влиять на стоимость такси»
Фото: Максим Платонов

Временные ограничения, введенные в Казани в с связи с проведением саммита БРИКС, не должны влиять на стоимость проезда на такси. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров.

— Временные ограничения не должны влиять на стоимость проезда на такси, стоимость машины по каршерингу, стоимость самоката. Мы эту работу со всеми соответствующими службами ведем, — заверил он.

Он посетовал, что иногда в связи с проведением международных мероприятий в российских городах «цены на такси вырастают в разы», и подчеркнул, что в Казани этот вопрос держат на контроле.

Напомним, в связи с подготовкой к саммиту БРИКС и его проведением жителей столицы Татарстана ждут временные ограничения. В их числе — закрытие муниципальных парковок в центре города и отдельных маршрутов транспорта.

Галия Гарифуллина

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