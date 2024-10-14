Шамиль Гафаров: «Ограничения не должны влиять на стоимость такси»

Фото: Максим Платонов

Временные ограничения, введенные в Казани в с связи с проведением саммита БРИКС, не должны влиять на стоимость проезда на такси. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров.

— Временные ограничения не должны влиять на стоимость проезда на такси, стоимость машины по каршерингу, стоимость самоката. Мы эту работу со всеми соответствующими службами ведем, — заверил он.

Он посетовал, что иногда в связи с проведением международных мероприятий в российских городах «цены на такси вырастают в разы», и подчеркнул, что в Казани этот вопрос держат на контроле.

Напомним, в связи с подготовкой к саммиту БРИКС и его проведением жителей столицы Татарстана ждут временные ограничения. В их числе — закрытие муниципальных парковок в центре города и отдельных маршрутов транспорта.

Галия Гарифуллина