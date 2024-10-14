Центровой УНИКСа Бако попал в символическую пятерку недели Единой лиги

Фото: Мария Зверева

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако был включен в символическую пятерку 6-го тура Единой Лиги ВТБ. В домашнем матче против «Автодора», который завершился разгромом со счетом 84:54, 29-летний игрок за 25:35 минуты на площадке набрал 11 очков, сделал 7 подборов и заблокировал 3 броска, показав лучший коэффициент полезности среди всех участников встречи — 25.

В символическую пятерку также вошли защитник Патрик Миллер из «Локомотив-Кубань», форварды Андрей Зубков (МБА-МАИ) и Ройс Хэмм («Парма»), а также центровой ЦСКА Тони Джекири.

Кроме того, дуэт разыгрывающего Тони Тейлора и центрового Исмаэля Бако из УНИКСа занимает 6-е место в топ-10 недели Единой Лиги ВТБ.

Напомним, 7 октября в символическую сборную турнира попал разыгрывающий УНИКСа Тони Тэйлор. Американский баскетболист поучаствовал в двух победах казанцев.

Рената Валеева