Путин расширил понятие сельского туризма
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет понятие «сельский туризм». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь сельский туризм включает в себя не только отдых на природе, но и ознакомление с укладом жизни и обычаями народов России, а также с объектами культурного наследия, связанными с сельским хозяйством.
Новый закон уточняет цели такого туризма и определяет круг лиц, которые могут оказывать услуги в этой области. Также предусматриваются меры господдержки для сельскохозяйственных производителей, которые его развивают.
Через три года фермеры и предприниматели, занимающиеся развитием сельского туризма, в совокупности смогут увеличить свои доходы до 250 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом.
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