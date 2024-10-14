Путин расширил понятие сельского туризма

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет понятие «сельский туризм». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь сельский туризм включает в себя не только отдых на природе, но и ознакомление с укладом жизни и обычаями народов России, а также с объектами культурного наследия, связанными с сельским хозяйством.

Новый закон уточняет цели такого туризма и определяет круг лиц, которые могут оказывать услуги в этой области. Также предусматриваются меры господдержки для сельскохозяйственных производителей, которые его развивают.

Через три года фермеры и предприниматели, занимающиеся развитием сельского туризма, в совокупности смогут увеличить свои доходы до 250 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом.

Рената Валеева