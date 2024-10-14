Каждый второй житель Татарстана выбрал бы частного врача, а не государственного

Фото: Динар Фатыхов

Почти половина жителей Татарстана (49%) предпочитают коммерческую медицину государственной. Однако большинство все же предпочитает лечиться по ОМС, несмотря на то, что качество частной медицины они оценивают выше. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Ренессанс страхования».

По их данным, только четверть жителей региона готовы заплатить за прием у частного врача не более тысячи рублей.

При этом лишь каждый седьмой россиянин считает качество бесплатной медицины высоким. В основном это жители Краснодарского края (23%), Челябинской области (17%), Омской области (15%), Москвы (14%) и Ростовской области (13%).

В целом по стране положительное отношение к коммерческой медицине чаще других демонстрируют жители Воронежской области (61%), Москвы (58%), Башкирии (58%), Краснодарского края (57%) и Самарской области (53%).



Олег Исаков