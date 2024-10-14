Делегацию Бахрейна на саммите БРИКС в Казани возглавит глава МИД
Посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати заявил, что страна получила приглашение на саммит БРИКС в Казани. Делегацию возглавит министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, пишет ТАСС.
Напомним, в Шри-Ланке сообщили, что страна подаст официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития БРИКС на саммите в Казани. Страна уже обратилась к странам — участницам объединения с просьбой поддержать ее членство, сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат.
Саммит состоится с 22 по 24 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.