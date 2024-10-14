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Делегацию Бахрейна на саммите БРИКС в Казани возглавит глава МИД

16:03, 14.10.2024
Делегацию Бахрейна на саммите БРИКС в Казани возглавит глава МИД
Фото: Мария Зверева

Посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати заявил, что страна получила приглашение на саммит БРИКС в Казани. Делегацию возглавит министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, пишет ТАСС.

Напомним, в Шри-Ланке сообщили, что страна подаст официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития БРИКС на саммите в Казани. Страна уже обратилась к странам — участницам объединения с просьбой поддержать ее членство, сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат.

Саммит состоится с 22 по 24 октября.

Рената Валеева

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