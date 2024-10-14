Главный экономист «Эксперт РА»: «Пузыря на ипотечном рынке нет»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня пузыря на ипотечном рынке в России не наблюдается. Он может появиться только при сильном отрыве по доходам, заявил главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах.



— Пузыря на ипотечном рынке нет, потому что для пузыря требуется сильный отрыв по доходам, а этого нет, потому что доходы населения выросли. Риска просрочки тоже нет. Но ипотечные пузырики есть, потому что определенные негативные вещи накапливались, — сказал он.

Как считает Табах, выгодоприобретателями при льготной ипотеке были в первую очередь застройщики и банкиры. В выигрыше опосредованно оказались и владельцы вторичного жилья.

— И колоссальная разница в ценах между квадратным метром на первичном рынке и на вторичном — это неправильно. Теперь, скорее всего, ситуация будет сбалансирована, — выразил надежду эксперт.

Подробнее — в материале «Реального времени».