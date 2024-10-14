В Казани продажи цветных бриллиантов увеличились на 151% в сравнении с прошлым годом

Фото: Максим Платонов

Казань заняла второе место по объемам продаж цветных бриллиантов среди городов России. Об этом свидетельствуют данные статистики ювелирного ретейлера Sokolov.

Продажи украшений с цветными бриллиантами по стране выросли на 43% за первые девять месяцев по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост зафиксирован в Краснодаре — 356%, что составляет почти 4,5-кратное увеличение. Казань показала рост на 151%, Воронеж — на 121%, а Уфа, завершая десятку лидеров, — на 62%.

Черный цвет драгоценностей стал самым популярным в этом году, составив 66% покупок. На втором месте — украшения с бриллиантами цвета коньяка, их доля выросла на 5%.



Многие ошибочно считают черные бриллианты менее ценными из-за их более низкой цены, но на самом деле они встречаются намного реже обычных прозрачных бриллиантов, рассказала Елена Ракутина, эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV.

Напомним, рынок ювелирных украшений Татарстана вырос на 26% и достиг 3,9 млрд рублей, заняв первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) и седьмое место в России.



Дарья Пузикова