Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с болельщиком в матче медиалиги

Фото: Динар Фатыхов

Кузьминский районный суд Москвы арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток. Его обвиняют в нападении на болельщика на матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги (МФЛ).



Во время матча фанаты команды «СКА Ростов» выкрикивали оскорбления в адрес Литвина. В ответ блогер побежал на трибуну и ударил по лицу фаната команды соперника, после чего началась массовая драка.

Тогда блогера задержали сотрудники полиции — на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Президент медиалиги Николай Осипов назвал его поступок безрассудным и сообщил, что блогеру грозит длительная дисквалификация.

Сам Литвин на заседании заявил, что раскаивается в своих действиях, и пообещал не допускать подобного впредь.

Олег Исаков