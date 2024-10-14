В середине недели в Татарстан придут дожди и мокрый снег

Фото: Галия Шакирова

В середине недели в Татарстан придут дожди и мокрый снег, а позже снова станет солнечно. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В ближайшие сутки, 15 октября, существенных изменений не ожидается. Ночью температура воздуха не опустится ниже -5 градусов, а в южных и восточных районах — до -11 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

Однако в дальнейшем погодные условия существенно изменятся. 16 и 17 октября в республику придут дожди и мокрый снег. Ночью температуры останутся по-прежнему до -5 градусов, местами до -9. Днем воздух максимально прогреется лишь до +9 градусов. В пятницу и субботу, 18 и 19 октября, вновь будет солнечная погода без осадков.



Дарья Пузикова