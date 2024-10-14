Раис Татарстана поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке легенд

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с завоеванием Кубка легенд по волейболу среди женских команд. Коллектив Зорана Терзича обыграл в финале турнира «Ленинградку» со счетом 3:0.

В поздравительной телеграмме Минниханов подчеркнул значимость успеха казанской команды, а также поблагодарил «Динамо-Ак Барс» за безупречное мастерство.

— Ваша уверенная, высокотехничная игра вкупе с огромной выдержкой и несокрушимой волей к победе не оставила соперникам ни малейшего шанса. Это лучшее свидетельство того, что «Динамо-Ак Барс» — одна команда единомышленников и настоящих профессионалов своего дела. Уверен, что и в предстоящем Кубке России нашим динамовкам не будет равных, и от души желаю вам удачи и новых высот, — говорится в телеграмме.

«Динамо-Ак Барс» впервые в своей истории завоевал титул чемпионов Кубка легенд. В полуфинале турнира казанские волейболистки победили калининградский «Локомотив» со счетом 3:1. В финальном поединке команда Зорана Терзича обыграла «Ленинградку» в трех сетах — 3:0.

«Динамо-Ак Барс» является действующим чемпионом России по волейболу среди женских команд. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат страны после четырехлетнего перерыва.

Зульфат Шафигуллин