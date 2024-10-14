МЧС России совместно с БРИКС вырабатывает единую политику защиты от стихийных бедствий
На протяжении восьми лет МЧС России совместно со странами БРИКС разрабатывает общую стратегию защиты населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных катастроф. Об этом сообщило РИА «Новости».
Когда председательство в БРИКС перешло к России, по решению главы МЧС Александра Куренкова в середине февраля была проведена тренировка по видеосвязи дежурных служб кризисных центров стран БРИКС для обмена оперативной информацией при ЧС.
А 16–17 апреля в Архангельске состоялось заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. Тогда рассмотрели вопросы:
- развития систем мониторинга природных опасностей;
- прогнозирования стихийных бедствий;
- информирования и раннего оповещения;
- обмена оперативной информацией между дежурными службами и центрами управления в кризисных ситуациях;
- развития национальных поисково-спасательных отрядов.
Помимо этого в июле этого года, в Казани прошло пятое совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. В рамках переговоров руководители ведомств приняли Казанскую декларацию о сотрудничестве по ключевым вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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