СК СИНТЕЗ предоставил экипировку чемпионам студенческого турнира

С 7 по 12 октября в Санкт-Петербурге проходил Финал Всероссийских студенческих соревнований по водному поло

Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

С 7 по 12 октября в Санкт-Петербурге проходил Финал Всероссийских студенческих соревнований по водному поло.

В нем приняли участие команды из 8 российских регионов, в том числе — из Татарстана. Республика была представлена командой Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, которую усилили игроки юниорской сборной Республики и КОС-СИНТЕЗ-УОР.

По ходу турнира татарстанцы одержали 6 побед в 6 матчах, а в золотом финале в упорной борьбе обыграли ватерполистов из Политехнического Университета Санкт-Петербурга, 11-10. Индивидуальный приз по итогам Всероссийских студенческих соревнований по водному поло получил подвижный нападающий КОС-СИНТЕЗ-УОР Антон Филатов, он был признан самым ценным игроком турнира.

Команда выступала под руководством тренера КОС-СИНТЕЗ-УОР Анвара Галимзянова и исполнительного директора Федерации водного поло РТ Игоря Крюкова.

Спортивную экипировку чемпионам предоставил СК СИНТЕЗ.

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